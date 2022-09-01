Торжественная линейка во всех школах началась с поднятия флага России

1 сентября в российские школы придет на 500 тысяч учеников больше, чем годом ранее. Теперь посещать учебные заведения будут 17,5 миллиона человек. И в новом учебном году их ждет немало изменений в учебном процессе.

Торжественная линейка во всех школах началась с поднятия государственного флага России и исполнения гимна. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.