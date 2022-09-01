Эксперты рассказали, как выбрать рюкзак для школьника

Рюкзак стал неотъемлемым атрибутом школьника. Выбор в магазинах огромен, но не все рюкзаки одинаково полезны, говорят эксперты.

Как выбрать тот, который поможет донести груз знаний и не испортит осанку. И как его правильно собрать?