Водителей электросамокатов могут начать тестировать на знание ПДД

Водителей электросамокатов в Москве будут тестировать на знание правил дорожного движения. Вопрос может быть решен к 2023 году, заявили в управлении ГИБДД столичного главка МВД.

В данный момент готовится пакет документов, регулирующих и вносящих понятие средств индивидуальной мобильности. В каком именно формате будет проводиться тестирование не уточнили.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.