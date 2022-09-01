В России новые случай заражения COVID-19 начали превышать отметку 45 тыс в сутки

Число россиян, заболевших COVID-19, вновь стремительно растет – уже 46 тысяч человек в сутки. Больницы вновь требуют сдавать ПЦР-тесты. Но делают это не только при симптомах коронавируса, а еще и платно.

Насколько законно назначать обязательное тестирование, если обращение не связано с коронавирусом? И нужен ли такой тест в принципе? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.