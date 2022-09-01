Число случаев оспы обезьян в мире превысило 50 тысяч – ВОЗ

ВОЗ сообщила о новом пороге заболевших оспой обезьян. Уже больше 50 тысяч случаев почти в 100 странах. За последнею неделю 16 человек скончались. Больше всего заболевших в США, Испании и Бразилии.

В России, по данным организации, до сих пор только один случай. Это произошло еще 12 июля. Заболевание обнаружили у мужчины, вернувшегося из поездки по Европе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.