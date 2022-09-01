1 сентября к учебе в российских школах приступят 17,5 млн учеников

1 сентября к учебе в российских школах приступят на 500 тысяч школьников больше, чем годом ранее – 17,5 миллиона. И всех ждут изменения в учебном процессе.

Так, впервые после пандемии праздничные линейки проведут в очном формате. А каждый понедельник перед началом занятий в школах будут поднимать флаг России под Государственный гимн.

Теперь детям запрещено пользоваться мобильными телефонами во время занятий. Об этом накануне сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, если необходимо связаться с родителями, то это можно будет сделать на перемене. Однако такое решение вызвало много вопросов у самого преподавательского состава.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.