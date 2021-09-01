Проценко заявил о возможной вспышке COVID-19 в Москве в сентябре

В сентябре в Москве возможна новая вспышка коронавируса. Об этом заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко во время марафона "Новое знание".

По его словам, сейчас многие возвращаются с отдыха, а это может спровоцировать очередной всплеск заболеваний.

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 1 229 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 1 936 человек, сообщает Оперативный штаб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.