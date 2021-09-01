Продавец сладостей на ВДНХ порвала собственный портрет, который ей подарил блогер

Блогеры не смогли развеселить продавца на ВДНХ. Видео появилось в Сети.

Молодые люди вежливо обращались к женщине, торгующей сладостями, и пытались поднять ей настроение. Это у них не получилось, и компания ушла, сказав, что вернется.

Вечером они снова подошли к продавцу, и один из парней подарил ей нарисованный карандашом портрет. Однако женщина отказалась принимать подарок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.