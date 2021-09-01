Романенко пожелал столичным школьникам успехов в учебе

Московские школьники начали учиться. Причем в этом году они это будут делать в очной форме. В Москве 1 сентября пошли в школу более миллиона учеников. 116 тысяч из них – первоклассники.

Успехов в учебе им пожелал летчик-космонавт, герой Российской Федерации Роман Романенко.

"Сегодня начинается новый учебный год. Я в Ясенево, в школе 1694, принимаю участие на школьной линейке. Я пожелал ребятам конского здоровья, спокойствия, уверенности и набираться опыта, набираться знаниями и готовиться к взрослой жизни", – сказал Романенко.

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