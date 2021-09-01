В Москве выявлено 1 229 новых случаев COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 1 229 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 1 936 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 543 человек, выписали при этом 1 281 пациента.

За последние сутки в России подтвердили 18 368 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В 1 260 (6,9%) из них не было клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировано 6 937 333 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,08%, Московской области – 0,13%, Республике Алтай – 0,14%.

В мире число случаев коронавируса с начала пандемии превысило 218 миллионов. По данным ВОЗ, заболеваемость снова вышла на майские максимумы. Сейчас на изоляции находятся 18 миллионов человек. В тяжелом и критическом состоянии находятся 106 тысяч пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.