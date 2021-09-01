Медики дали прогноз о развитии ситуации с COVID-19 осенью

По мнению российских медиков, к октябрю эпидемиологическая ситуация в стране может серьезно обостриться.

Во-первых, пройдет первый месяц учебного года. Во-вторых, много людей вернется из отпусков и наступит время сезонного гриппа.

Медики опасаются, что снова придется организовывать дополнительные места в больницах. Специалисты уверены, что единственная возможность этого не допустить – профилактика и вакцинация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.