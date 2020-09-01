Новые вспышки коронавируса зафиксировали в ряде стран

01 сентября 2020, 12:00
На Крите 1 сентября ужесточают ограничения – на острове растет заболеваемость коронавирусом, об этом сообщили в генеральном секретариате гражданской защиты. С 1 по 14 сентября запрещены все массовые мероприятия, вечеринки, ярмарки, закрыты даже рынки.
Временно гражданам запретили собираться в группы более 9 человек. В ресторанах и тавернах теперь рассадка строго по четверо. Исключение действует лишь для семей – максимум 6 человек за столиком. Если в июне на острове регистрировали 2–3 случая коронавируса ежедневно, то в последние дни августа заболевших стало по 20–30 в сутки. Такие же ограничения действуют в Ханье, на Халкидиках, Миконосе и многих других курортах.
Венгрия закрывает границы. На самую строгую меру власти были вынуждены пойти после того, как число новых случаев коронавируса вернулось к максимальным показателям начала пандемии – более 130 в сутки. Граждан страны, которые вернулись из-за границы, ждет двухнедельный карантин, а иностранцев просто больше не пускают. Исключения действуют для военных конвоев, гуманитарного транзита, а также деловых и дипломатических поездок.
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