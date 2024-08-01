Новые требования к банкам и правила по выплате соцпособия детям введут с 5 августа

Несколько изменений вступят в силу в РФ в августе. Так, 5 августа поменяют правила назначения и выплаты единого пособия на ребенка в возрасте до 17 лет. Его в некоторых случаях будут назначать по месту фактического проживания или временной регистрации без подтверждения адреса места жительства, а в других случаях место фактического проживания придется доказывать документально.

Также с 5 августа введут новые требования к банкам и микрофинансовым организациям по взаимодействию с должниками. Теперь все переговоры и переписку, которые касаются кредита – текстовые, голосовые и иные – компании должны записывать, а информацию хранить не менее трех лет.

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