Движение транспорта в центре Москвы ограничат 2 августа

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18:15

Общество

Температура воздуха достигла отметки 27 градусов в Москве 1 августа

Температура воздуха достигла отметки 27 градусов в Москве 1 августа

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В Москву пришла жара в первый день августа. Температура воздуха достигла отметки 27 градусов.

В связи с жарой в транспорте пассажирам раздают бутилированную воду. По прогнозам синоптиков, в выходные, 5 и 6 августа, термометры могут показать больше 30 градусов.

Июль 2023 года может быть признан самым теплым месяцем в истории наблюдений. Об этом заявила Всемирная метеорологическая организация, которая принадлежит ООН. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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