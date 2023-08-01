Температура воздуха достигла отметки 27 градусов в Москве 1 августа

В Москву пришла жара в первый день августа. Температура воздуха достигла отметки 27 градусов.

В связи с жарой в транспорте пассажирам раздают бутилированную воду. По прогнозам синоптиков, в выходные, 5 и 6 августа, термометры могут показать больше 30 градусов.

Июль 2023 года может быть признан самым теплым месяцем в истории наблюдений. Об этом заявила Всемирная метеорологическая организация, которая принадлежит ООН. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.