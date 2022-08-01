В московских ТЦ десятки человек не дождались начала офлайн-распродажи H&M

В торговых центрах "Мега Белая дача" и "Метрополис" несколько десятков человек ждали начала офлайн-распродажи H&M, но магазины так и не открылись. Люди прождали у дверей магазинов несколько часов. Источники в компании заявили, что распродажа начнется в конце августа.

Некоторые СМИ написали, что точки будут открывать поэтапно. Почему такой ажиотаж и зачем H&M распродажа, если они планируют продать активы в России вместе с содержимым складов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.