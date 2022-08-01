Новости последнего часа: состояние миллиардеров РФ с начала 2022 года упало на $60 млрд

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях к этой минуте. Состояние богатейших людей РФ с начала 2022 года упало на $60 миллиардов. Информация появилась в рейтинге Bloomberg.

Июль 2022 года в Москве вошел в 15 самых теплых за последние 70 лет, заявили в Гидрометцентре.

Власти Москвы и "Камаз" договорились инвестировать в завод "Москвич" пять миллиардов рублей. Соглашение было подписано.