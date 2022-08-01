Новости последнего часа: температура в Москве на этой неделе поднимется до 30 градусов

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях к этой минуте. Температура в Москве на этой неделе поднимется до 30 градусов, сообщили синоптики.

Более 400 организаций исключили из реестра отечественных ИТ-компаний. Об этом рассказали в Минцифры.

Чаи Lipton и Brooke Bond могут исчезнуть с прилавков РФ. Сотрудникам завода объявили, что его ликвидируют, заявили в СМИ.