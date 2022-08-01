IKEA второй раз за день опровергла слухи об открытии магазинов

Шведская компания IKEA второй раз за день вынуждена объясняться по поводу слухов об открытии своих магазинов. В Сети появилось видео из продуктового отдела магазина, который работает.

Как подчеркнули в компании, офлайн-продажа продуктов была доступна и ранее, однако это не означает полноценного открытия торговых залов IKEA.

До это в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что магазины все же заработают, но позже в компании данные слухи опровергли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.