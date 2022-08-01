Магазин H&M не начал распродажу товара 1 августа офлайн

Планы десятков москвичей утром 1 августа рухнули. Люди собрались у магазинов H&M в ожидании начала распродажи, но ничего не произошло.

Шведская компания приняла решение уйти с российского рынка и заранее объявила, что будет продавать остатки со складов офлайн. Когда все-таки откроют продажи и есть ли шанс, что сеть магазинов останется в России? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.