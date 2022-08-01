Новости последнего часа: IKEA не подтвердила информацию о возможном открытии магазинов

Сергей Собянин открыл градостроительную выставку "Город для каждого" в "Манеже". Она продлится до 21 августа.

IKEA не подтвердила информацию о возможном открытии своих магазинов. Ранее информация об открытии появилась в Сети.

Дополнительный поезд из Москвы в Анапу начнет курсировать с завтрашнего дня, сообщила Федеральная пассажирская компания.

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