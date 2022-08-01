Компания IKEA не подтвердила информацию о возможном открытии своих магазинов. Ранее такие сведения появились в социальных сетях, где ссылались на сотрудников компании. В пресс-службе заявили, что начало офлайн-продаж не обсуждается, планов таких нет.

Но онлайн-торговля идет. Кадры с очередями на самовывоз выложили в Сеть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.