Новости последнего часа: десятки человек встали в очередь у магазина H&M в "Метрополисе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В "Метрополисе" десятки человек встали в очередь у магазина H&M в ожидании начала распродажи, сообщили очевидцы.

Сервис перевозок по требованию начали тестировать на территории центра "Сколково" в Москве. Об этом рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов

Фестиваль "Московское варенье" проходит на 23 площадках в центре города и в других районах, заявил Сергей Собянин.