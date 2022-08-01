В торговом центре "Мега Теплый Стан" люди выстроились в очередь в ожидании начала офлайн-распродажи в H&M. Несмотря на то, что магазин закрыт, потенциальные клиенты продолжают стоять в очереди, игнорируя настойчивые просьбы охраны разойтись.

Ранее источники в H&M заявили, что распродажа начнется в конце августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.