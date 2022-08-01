В ГД предложили расширить зону с бесплатными парковками у медучреждений

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложить увеличить число бесплатных парковочных мест вблизи поликлиник, больниц, стационаров, фельдшерских пунктов для пациентов и сопровождающих. Соответствующее обращение он направил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

Парламентарий указал на сложности, с которыми могут столкнуться посетители медучреждений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.