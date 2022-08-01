Анатолий Чубайс попал в реанимацию в одну из европейских клиник

Бывший председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс был госпитализирован в одну из европейских с диагнозом синдром Гийена – Барре, пишут СМИ.

Уточняется, что синдром Гийена-Барре является редкой аутоиммунной болезнью, которая может вызвать паралич мышц, а в тяжелых случаях может случиться остановка дыхания.

По словам самого Чубайса, его состояние стабильно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.