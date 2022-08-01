Эксперты рассказали о причинах температурных аномалий в Москве

Специалисты-климатологи прогнозируют в Москве повторение лета 2010 года, когда горели леса и торфяники. По их мнению, об этом свидетельствует крайне переменчивая погода в столичном регионе.

С чем связаны температурные аномалии? И при чем здесь цикл в 10 лет – в сюжете телеканала Москва 24.