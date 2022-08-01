Москвичам рассказали о погоде на текущей неделе

Солнечная погода с температурой до 26 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, 1 августа.

При этом к середине недели столбики термометров поднимутся еще выше, а к выходным могут достигнуть отметки в 34 градуса, что станет температурным рекордом за 140 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.