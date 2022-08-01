Пенсии проиндексируют российским работающим и неработающим пенсионерам с 1 августа

В России с 1 августа начинает действовать несколько новых законов. Среди них индексация пенсий работающих и неработающих пенсионеров.

Уточняется, что изменения коснутся как самозанятых, так и наемных работников. Пенсионеры, которые работали в прошлом году, автоматически получат прибавку.

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