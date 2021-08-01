Россиянам рассказали, какие нововведения их ожидают в августе

Сразу несколько нововведений вступают в силу в августе. Доступнее станут курорты – и российские, и некоторые зарубежные. Легче станет жизнь автомобилистов и родителей. Также государство стало поощрять россиян в занятиях спортом.

Так, в августе случится долгожданное для многих россиян событие – на египетские курорты полетят самолеты из Москвы. С 9 августа возобновляются полеты из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

О том, что еще нового подготовил август – в эфире телеканала Москва 24.