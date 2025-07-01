Дачникам напомнили о правилах обработки участков от вредителей

Дачникам напомнили о необходимости соблюдать правила при обработке участка от вредителей. При использовании химических препаратов допускается применять только те средства, которые официально разрешены для частных подворий. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Он отметил, что профессиональные препараты для сельского хозяйства использовать на дачах запрещено – на упаковке всегда есть специальная маркировка, и важно внимательно читать инструкцию. Нарушение санитарных норм и правил безопасности при работе с агрохимикатами может привести к ухудшению качества почвы. За это предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей.

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