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01 июля, 07:45

Общество

Дачникам напомнили о правилах обработки участков от вредителей

Дачникам напомнили о правилах обработки участков от вредителей

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Дачникам напомнили о необходимости соблюдать правила при обработке участка от вредителей. При использовании химических препаратов допускается применять только те средства, которые официально разрешены для частных подворий. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Он отметил, что профессиональные препараты для сельского хозяйства использовать на дачах запрещено – на упаковке всегда есть специальная маркировка, и важно внимательно читать инструкцию. Нарушение санитарных норм и правил безопасности при работе с агрохимикатами может привести к ухудшению качества почвы. За это предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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