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01 июля, 23:15

Общество

Москвичам рассказали об опасности солнечного и теплового ударов

Москвичам рассказали об опасности солнечного и теплового ударов

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Главная опасность в жару – солнечный и тепловой удары. И первым симптомом становится слабость. Прежде всего в зоне риска находятся люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Также внимательно нужно относиться и к детям. Находясь долго на солнце, они не ощущают опасности. Но в группе риска может оказаться любой человек, если он не будет соблюдать предосторожностей, заявили врачи.

Как защитить организм в жаркую погоду – в эфире телеканала Москва 24.

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