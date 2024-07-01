Москвичам рассказали об опасности солнечного и теплового ударов

Главная опасность в жару – солнечный и тепловой удары. И первым симптомом становится слабость. Прежде всего в зоне риска находятся люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Также внимательно нужно относиться и к детям. Находясь долго на солнце, они не ощущают опасности. Но в группе риска может оказаться любой человек, если он не будет соблюдать предосторожностей, заявили врачи.

Как защитить организм в жаркую погоду – в эфире телеканала Москва 24.