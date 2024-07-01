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01 июля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 июля

Новости часа: спортивный парк на Лукинской улице откроют к 1 сентября

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Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве до 3 июля из-за аномальной жары. В понедельник, 1 июля, температура в городе достигла 30 градусов. Синоптики предупредили, что пик жары еще не пройден, и в ближайшие дни температура воздуха может вырасти до 35 градусов.

Поиграть в теннис, волейбол, баскетбол и не только теперь москвичи могут на новом футбольном манеже в Ново-Переделкине. Он вошел в состав спорткомплекса "Арктика". На объекте несколько площадок для спортивных активностей. Среди них также поле для мини-футбола, беговые дорожки, зона для воркаута.

Свыше 340 тысяч юных москвичей занимаются в 30 тысячах спортивных секций. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова. По ее словам, сейчас во всех школах и колледжах столицы открыты спортивные клубы. Весь учебный год московские школьники и студенты колледжей занимались в совместных проектах столичного департамента образования и науки и профессиональных спортивных клубов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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