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01 июля, 14:30

Общество

В Москве начали продавать билеты якобы на концерт рэпера Канье Уэста

В Москве начали продавать билеты якобы на концерт рэпера Канье Уэста

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В Москве на одном из популярных сервисов размещения объявлений о продаже различных товаров и услуг появились билеты на несуществующий концерт американского рэпера Канье Уэста в "Лужниках".

Мошенники активизировались после того как стало известно, что Уэст прилетел в Москву. Однако сообщалось, что рэпер прилетел на юбилей модельера Гоши Рубчинского, а не для участия в концерте. В "Лужниках" также заявили, что никаких данных о концерте нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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