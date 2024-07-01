В Москве начали продавать билеты якобы на концерт рэпера Канье Уэста

В Москве на одном из популярных сервисов размещения объявлений о продаже различных товаров и услуг появились билеты на несуществующий концерт американского рэпера Канье Уэста в "Лужниках".

Мошенники активизировались после того как стало известно, что Уэст прилетел в Москву. Однако сообщалось, что рэпер прилетел на юбилей модельера Гоши Рубчинского, а не для участия в концерте. В "Лужниках" также заявили, что никаких данных о концерте нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

