Жителей и гостей Москвы попросили избегать длительного пребывания на солнце

Столичный комплекс городского хозяйства порекомендовал москвичам и гостям города не находиться долго на солнце при установившейся в городе жаре.

Также городские службы работают в усиленном режиме из-за жары. Например, в цикличном режиме специалисты проводят промывку водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на всю ширину проезжей части. Рано утром или в вечером обильно поливаются зеленые насаждения – кустарники, деревья, газоны и цветники.

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