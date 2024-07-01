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01 июля, 10:45

Общество

ЗАГСы Москвы начали прием заявлений на 8 августа на новую площадку

ЗАГСы Москвы начали прием заявлений на 8 августа на новую площадку

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ЗАГСы Москвы 8 августа проведут пилотные регистрации брака на новой площадке Дворца культур на Шарикоподшипниковской улице.

В эту дату в Москве планируют пожениться уже около 900 пар. Почти все места во дворцах бракосочетания и на выездных площадках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" заполнены. В связи с этим был открыт прием заявлений на новую локацию – современное пространство "Дворец культур" на 8 августа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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