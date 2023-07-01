На улице Яблочкова в Москве продолжается набор на военную службу по контракту

На улице Яблочкова в Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту.

Пункт работает по принципу одного окна. Там можно подать заявление и пройти медосмотр. Срок прохождения службы определяется индивидуально, минимальный составляет 11 месяцев. Военнослужащим, которые подписали контракт, полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей.

Подробную информацию об условиях набора на контрактную службу можно получить по номеру 117 и прочесть на портале mos.ru. Также вопросы можно задать через чат-бот в Telegram.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.