Синоптики не исключают небольшие дожди в Москве и области в выходные.

По данным специалистов, в субботу, 1 июля, воздух днем прогреется до плюс 23 градусов. Ожидается облачность, с прояснениями, не исключены небольшие дожди в некоторых районах Москвы и московской области, но в целом погода обещает быть довольно комфортной.

В воскресенье, 2 июля, погода будет брать курс на улучшение и температура повысится в среднем до плюс 24 градусов. В Московской области, в центре будет чуть теплее, на окраинах чуть прохладнее.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.