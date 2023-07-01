Ливень затопил Биробиджан в Еврейской автономной области. Машины почти по бампер находятся в воде, в некоторых районах пострадали квартиры на первых этажах. Правая часть города на время осталась без света, но электроснабжение быстро восстановили. По словам синоптиков, ливни в городе продлятся еще неделю.

Похожая ситуация сейчас в Махачкале. После сильных ливней по улицам города растекаются реки. Такая ситуация почти во всех районах, в том числе в центре. Водителей предупреждают о возможных сходах селевых потоков и камнепадах на горных дорогах. Некоторые из них заранее перекрыли.

Над Черным морем, в Сочи, заметили смерч. Некоторые районы курортного города накрыл дождь с градом. Накануне по всему Краснодарскому краю объявили штормовое предупреждение, в регионе ожидаются ливни и шквалистый ветер.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.