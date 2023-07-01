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Общество

Эксперты рассказали москвичам, как выбрать самые свежие клубни картофеля для запекания

Эксперты рассказали москвичам, как выбрать самые свежие клубни картофеля для запекания

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Эксперты рассказали москвичам, как выбрать самые свежие клубни картофеля для запекания.

Молодой картофель является главным продуктом лета средней полосы России. Этот овощ еще не успел загрубеть, поэтому он хорош как отдельное блюдо.

В настоящее время на прилавках молодой картофель отечественный и зарубежный. В Россию, чаще всего овощи привозят из Азербайджана и Египта. Такая картошка выглядят чуть симпатичнее, чем местная. Но на качество продукта это не влияет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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