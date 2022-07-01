Все городские службы продолжили работу в режиме повышенной готовности

В Москву возвращается сильная жара, сообщает Комплекс городского хозяйства. Все службы уже работают в режиме повышенной готовности. Ожидается, что 2 июля столбики термометров покажут до 30 градусов тепла.

В столице 1 июля установилась очень комфортная погода, дует небольшой ветер, местами даже бывает облачно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.