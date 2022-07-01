Более 100 тысяч московских семей приобрели квартиры в ТиНАО

Более ста тысяч московских семей купили квартиры в Троицком и Новомосковском округах. Одним из важных пунктов выбора жилой площади была транспортная доступность – до новых районов протянули Сокольническую и Солнцевскую линии и добавили новые маршруты наземного транспорта. В округах появятся новые станции и линии метрополитена.

За последние 10 лет из полусельской местности Троицкий и Новомосковский округа превратились в одну из главных точек роста столицы. О развитии сети общественного транспорта и изменениях в округах – в эфире телеканала Москва 24.