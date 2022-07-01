Ясная погода установилась в Москве

Синоптики сообщили, что температура воздуха 2 июля в Москве может достичь отметки 35 градусов. С помощью городских камер можно узнать, какая погода наблюдается в данный момент.

На Волгоградском проспекте безоблачная и безветренная погода. Такая же ситуация фиксируется и на Рязанском проспекте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.