Москвичам пообещали каноническую погоду 1 июля

В пятницу, 1 июля, в Москве ожидается каноническая погода. Днем столбики термометров поднимутся до 25 градусов.

При этом будет дуть северный ветер со скоростью до 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до 10 градусов. До полудня 2 июля в регионе действует повышенный уровень пожароопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

