Жители ТиНАО могут приобрести продукты на ярмарках из 40 регионов

Каждое лето фермеры со всей России привозят свою продукцию в ТиНАО. Количество ярмарок с региональными продуктами в ТиНАО растет с каждым сезоном. Жители могут приобрести свежие овощи и фрукты, привезенные из 40 регионов.

О ценах и скидках на рынках – в эфире телеканала Москва 24.