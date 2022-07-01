Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения в России

Роспотребнадзор отменил масочный режим по всей стране. В течение последних четырех месяцев в России фиксировали устойчивое снижение заболеваемости.

Отменят и запрет на массовые мероприятия, и ограничение работы кафе, ресторанов и прочих заведений по ночам. Однако в ведомстве предупредили, что меры могут вернуть, если обстановка начнет ухудшаться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

