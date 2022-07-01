С 1 июля паспорт можно будет оформить в любом офисе МФЦ за пять дней

С 1 июля почти все услуги москвичи смогут получить в любом офисе МФЦ вне зависимости от места регистрации. Например, получить новый паспорт можно будет за пять рабочих дней. При этом жителям других регионов паспорт в Москве выдадут на 25 дней быстрее.

Кроме того, предприниматели смогут воспользоваться Автоматизированной упрощенной системой налогообложения. Эта мера поддержки специально для микробизнеса, с ежегодным доходом до 60 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

