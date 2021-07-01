В Москве выявлено 7 597 новых случаев COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 7 597 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 5 934 человека, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 2 663 человек, выписали при этом 1 805 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 23 543 новых случая коронавируса. При этом без клинических проявлений зафиксировали 3 322 (14,1%) из них.

Всего в России за период пандемии зарегистрировано 5 538 142 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике – 0,11%, Республике Северная Осетия – Алания – 0,13%, Республике Ингушетия – 0,15%.

Почти 183 миллиона человек заболели коронавирусом с начала пандемии. По данным ВОЗ, темпы распространения замедляются каждую неделю на 4–6 процентов, тут важную роль играет вакцинация. Тем не менее сейчас с ковидом на изоляции почти 11,5 миллиона человек. 79 тысяч находятся в тяжелом и критическом состоянии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.