Москвичам рассказали об очередях на сдачу ПЦР-теста

Телезрителям рассказали, есть ли очереди на сдачу ПЦР-теста.

В лабораториях сообщили, что готовность теста 1–2 дня. При этом там рекомендуют все же записываться, чтобы не стоять в очереди. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.