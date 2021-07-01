Россиянам рассказали, что изменится с 1 июля

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С 1 июля россиян ждут изменения. Например, ввезенные из-за границы подержанные автомобили теперь будут проходить техосмотр в специальных лабораториях. Это касается и машин, в конструкцию которых внесли изменения. Раньше владельцам транспортных средств достаточно было отправить фотографии своей машины.
Также покупатели гаджетов при первой активации смогут выбрать российский поисковик среди других предлагаемых систем. Еще в январе правительство утвердило список отечественного программного обеспечения, которое должно быть предустановлено на смартфоны, планшеты, компьютеры и умные телевизоры, произведенные с 1 апреля 2021 года. За нарушение этого правила продавцов будут штрафовать.
Кроме того, получить потребительские кредиты россиянам с 1 июля станет сложнее. Банки откажут тем, у кого уже есть высокая долговая нагрузка. Это связано с приказом Центробанка, где не хотят возникновения кредитных пузырей. Сейчас заемщики набрали большое количество кредитов, которые превышают рост их доходов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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