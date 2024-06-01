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01 июня, 17:15

Общество

Благотворительный фонд "Дом с маяком" помог неизлечимо больному 10-летнему москвичу

Благотворительный фонд "Дом с маяком" помог неизлечимо больному 10-летнему москвичу

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В Москве детям с тяжелыми и иногда неизлечимыми заболеваниями помогают благотворительные фонды. Например, "Дом с маяком" предоставил больному эпилепсией 10-летнему Максиму Селезневу кислородный концентратор.

Благотворительный фонд вселяет жизнь в тяжелобольных детей на протяжении 11 лет. В том числе оказывает юным подопечным паллиативную помощь на дому. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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